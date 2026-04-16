Bakan Göktaş "Kararlıyız" diyerek duyurdu: Sosyal medya kullanımına yeni düzenleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Okul saldırılarına ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Göktaş, "Elim hadise için özel ekip görevlendirildi." dedi.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz korku ile yaşayan değil sevgiden beslenen bir milletiz. Elim hadise için özel ekip görevlendirildi. Güvenlik tedbirlerine ilişkin önemli kararlar alındı. Ailelerimizle birlikte bu süreci atlatacağız. Benzer vakalar olmaması için bütün çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesini çıkarmaya kararlıyız.