Bakan Gürlek A Haber’e konuştu: Suça sürüklenen çocukların cezası artırılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'a yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Devlet olarak önce vefat eden kardeşlerimizin aileleri ile birlikte olduk ve yanında olduğumuzu hissettirdiğimiz gibi bundan sonra da somut adımları atacağız ve özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, sosyal medya yasası, sosyal ve görsel medyada teşvik edici programlar ve sosyal medya yayınları ile ilgili tedbirler alacağız

Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlüsü olarak ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz.

Aynı şekilde ruhsatlı olsa dahi silahların çocukların erişemeyeceği şekilde evde muhafaza edilmesi ve bu konuda usüle aykırı muhafazası nedeniyle de bir suç işlenmesi halinde ruhsat sahibi kişi hakkında cezai sorumluluk hakkında 6136 sayılı yasada düzenlemeler yapmayı da düşünüyoruz bununla ilgili adımlar atacağız

Okul ve benzeri yerlerde de işlenen adam öldürme eylemlerine nitelikli adam öldürme maddesi olarak düzenleme yapmayı düşünüyoruz.

Televizyonlarda şiddete özendirici silah kullanmaya teşvik edici gibi görsellerin olduğu noktalarda da bununla ilgili gerekli adımları atıp özellikle

cezai anlamda sorumluluk içeren düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz ve bununla ilgili de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir.

