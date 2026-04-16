Bakanlardan ve Bilal Erdoğan’dan şehit öğretmen Ayla Kara’nın ailesine taziye ziyareti

Onikişubat ilçesinde bulunan Binevler Taziye Evi'nde gerçekleşen ziyarette, Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara ile görüşen bakanlar, ailenin acısını paylaştı. Ziyarette zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

"ÇOCUKLARI ÇOK SEVDİĞİ İÇİN EMEKLİ OLMADI"

Eşi Ayla Kara'nın mesleğine olan bağlılığını anlatan Ramazan Kara, "Çocukları çok seviyordu. Emeklilik süresi dolmasına rağmen bu yüzden görevine devam etti. Öğrencilerine çok düşkündü. Sendikanın grev kararı almasına rağmen çocukların sınavı var diyerek okula gitti. Müdürlü görüştükten 20 dakika sonra bu olay meydana geliyor" dedi.

TAZİYEDE BULUNUP DUA ETTİLER

Taziye ziyaretinde bakanlar ve ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, taziye çadırında okunan Kuran'ı Kerim Tilavetinin ardından öğretmen Ayla Kara için dua ettiler. Ramazan Kara, bakanlara ve Bilal Erdoğan'a ziyaretleri için teşekkür etti.