Bankamatikçilerin ardı arkası kesilmiyor

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin sevgilisini bankamatikçi yaptırdığı İzmir'de, bankamatikçi personel iddiaları gündemden düşmüyor. AK Parti Buca Grup Başkanvekili Veli Balyemez, Buca Belediyesi'nde çoğunluğu CHP il ve ilçe yöneticisi 40'ın üzerinde bankamatikçinin olduğunu iddia etti. Balyemez, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün sekretaryasında görev yapan Burçin Şahin Ekici'nin de 2023'ten bu yana Buca-Mar'da bankamatik olarak görev yaptığını öne sürdü.

Yine aynı şirket personeli Aslıhan Çelik'in de CHP İl binasında çalıştığını söyleyen Balyemez, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı istifaya davet etti. Balyemez, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun'un da Buca Belediyesi'nde bankamatikçi olduğunun öğrenilmesinin ardından iş akdinin sona erdirildiğini açıkladı.