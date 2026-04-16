CHP’li Yenişehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Mersin'de CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan, 6 belediye personeli ve 5 şirket sahibi olmak üzere 12'si tutuklandı, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İki kişinin emniyetten serbest kaldığı operasyonda, suçtan elde edilen 29 taşınmaz ve 13 araç hakkında el koyma kararı verildi. Şüphelilerden FETÖ kapsamında KHK ile İstanbul Ataşehir belediyesinde iken ihraç edilen Ahmet Usta'nın belediyede herhangi bir görevi olmamasına rağmen birçok müdür ile irtibat halinde olduğu, ihale süreçlerini takip ettiği, yapılan usulsüzlüklerin üzerini kapattığı belirlendi. Yenişehir Belediyesi çalışanı Hasan Döndaş'ın kendi adına kurduğu şirketler üzerinden çalıştığı belediyeden adrese teslim ihale aldığı ortaya çıktı. Bilgisayar mühendisi olan Döndaş'ın belediye serverlarından bitcoin kazıma işlemi yaptığı belirlendi.