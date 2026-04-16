Başkan Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye-Makedonya arasındaki tarihî, beşerî ve kültürel bağlara dayanan ilişkileri ticaret, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere her alanda ilerletmekte kararlı olduğumuzu ifade etti.

Başkan Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesinde, müttefikler arasında savunma sanayiinde ortak üretim dahil, yeni fırsatların değerlendirilmesi için önemli kararlar alınacağına inandığını belirtti.

Erdoğan'a görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Zafer Çubukcu ve Sabri Demir eşlik etti.