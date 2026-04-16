En acı veda: Türkiye evlatlarını ebediyete uğurluyor

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen okul saldırıları nedeniyle yasta. Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda, 9 kişi hayatını kaybetmişti. 1'i öğretmen olmak üzere 8 öğrenci, gözyaşları içinde defnediliyor.

11 YAŞINDAKİ TARIK'A VEDA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Ayser Çalık Ortaokulunda dün düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Gül'ün cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacasu Kırım Mezarlığı'na getirildi.

Tabutun başına gelen baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, gözyaşı döktü.

Öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.