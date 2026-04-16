Erzincan’da okullara yönelik saldırı iddialarına soruşturma: Valilikten açıklama; 1 şüpheli gözaltında

Valilikten yapılan açıklamada, 16 Nisan 2026 Perşembe günü çeşitli sosyal medya hesaplarında, il genelindeki bazı okulları hedef alan saldırı iddialarının tespit edildiği belirtildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olayların ardından söz konusu paylaşımların titizlikle değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, Emniyet birimlerince derhal inceleme başlatıldığı vurgulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda, paylaşımları yaptığı belirlenen şahsın kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Toplumsal huzuru bozmayı amaçlayan, halkın hassasiyetlerini istismar eden ve provokatif içerikler üreten kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli ve teknik işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denildi. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Valilik, sosyal medyada dolaşan ve korku ile paniğe yol açabilecek asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasının önemine dikkat çekti. İlde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olduğu ifade edildi.