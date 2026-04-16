Hepimizin yüreği derinden yaralandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okul saldırılarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Emine Erdoğan paylaşımında, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen elim hadiseler, hepimizin yüreğini derinden yaraladı. Bugün, milletçe birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken bir gündür. Hayatını kaybeden canlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.