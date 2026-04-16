Hiçbir güç Türkiye’ye parmak sallayamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

17 MİLYON HANENİN GAZINI KARŞILAYACAK: Bölgemizdeki savaşlara rağmen enerjiye erişimde eğer bugün sanayicimiz, üreticimiz, çiftçimiz, turizmcimiz, nakliyecimiz hiçbir endişe taşımıyorsa bunun gerisinde 23 yıllık bir çaba, mücadele ve emek vardır. En büyük devrimi arama ve sondaj çalışmalarında gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük 4'üncü derin deniz filosunu kurduk. Karadeniz'deki keşfimizle de adeta şeytanın bacağını kırmış olduk. Şu an 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz gazından karşılıyoruz. 2026'da bu rakamı 8 milyon haneye çıkartacağız. 2028'de 16-17 milyon hanenin doğalgazını kendi kaynaklarımızdan karşılar hale geleceğiz.

SİYONİST REJİME RAĞMEN BARIŞ: Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun tekrar yükseldiğini görüyoruz. Daha önce söylediğim gibi sıkılı yumruklarla müzakere olmaz. Söz yerine tekrar silahların konuşmasına müsaade edilmemelidir. Ateşkesten hiç hoşnut olmadığı bilinen İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir. Şayet bölgemizde barış olacaksa bu siyonist rejime rağmen olacak. Bölgemizde istikrar sağlanacaksa yine bu vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail hükümetine rağmen sağlanacak.

CESUR YÜREKLERİ SUSTURAMAZLAR: İsrail, en küçük barış umudu belirdiğinde, daha önce defalarca yaptığı gibi, bunu sabote etmek için her yolu deneyecektir. Türkiye ve İspanya başta olmak üzere, barışın sesini yükselten ülkeleri küstahça hedef almaya devam edecektir. Tetikçi kalemleriyle, medyalarıyla, aparat olarak kullandıkları maşalarıyla vicdan sahiplerini susturmaya çalışacaklar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, cesur yürekleri susturamayacak, hakkı ve hakikati savunan kalplere zincir vuramayacaklar. Gazze kasabı Netanyahu'nun tehditleri karşısında dik bir duruş sergileyen İspanya Başbakanı değerli dostum Sanchez'i canıgönülden tebrik ediyorum.



Başkan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

ŞAHSIMA VE ÜLKEMİZE DİL UZATAN BEBEK KATİLLERİ: Zalime 'zalim', hayduta 'haydut', katile 'katil' demeye devam edeceğiz. Gazzeli masum yavruların haykıran sesi olmaya devam edeceğiz. Coğrafyamızdaki mevcudiyetlerini birilerinin 100 sene önce yaptığı ihsana borçlu olanların aksine biz, bu topraklardaki bin yıllık tecrübemizin ışığında sorumluluk duygusuyla hareket etmeye devam edeceğiz. Şahsıma ve ülkemize sosyal medya üzerinden dil uzatan bebek katillerine bazı gerçekleri tekrar hatırlatıyorum: Türkiye Cumhuriyeti devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz. Yumuşak başlı ve sağduyulu olmamızı, kimse uysal koyun olduğumuz şeklinde yorumlamasın. Toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa, gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görüyoruz. Tayyip Erdoğan olarak şahsım ve tüm dava arkadaşlarım, hepimiz, İstiklal Marşı 'Korkma' nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız.

TÜRK, KÜRT VE ARAP'IN DÜŞMANI AYNI: Türk'ün de, Kürt'ün de, Arap'ın da düşmanlarının aynı olduğunu, meselenin etnik kökenlerimizden ziyade inancımız, imanımız, bin yıllık kardeşliğimiz olduğunu her yeni gelişmeyle yeniden müşahede ediyoruz. Kirli niyetlerin tek tek deşifre olduğu bu dönemde, milletçe en sağlam direniş hattı, 18'inci ayına giren terörsüz Türkiye sürecidir. Ellerine ve yüzlerine yapışmış 73 bin Gazzelinin kanına bakmadan çıkıp bir de utanmadan Kürt kardeşlerimiz üzerinden ülkemize iftira atıyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Bin yıllık kardeşliğimizin rehberliğinde makul ve meşru zeminde hareket edildiği müddetçe çözümsüz hiçbir meselemizin olmadığı kanaatindeyiz.



MUHALEFET MİLLETİMİZİ BECERİKSİZLİĞE MAHKÛM EDİYOR



Bölgemizin her karışında sulhu sükûnun egemen olması için bütün imkânlarımızla çalışacağımızın bilinmesini istiyorum. Yurtta barış, bölgede barış, dünyada barış ilkesiyle barışın sesi olmaya, barış çabalarına öncülük etmeye her zaman hazırız. Bu süreçte ülkemizin şu gerçeğini de aklımızdan çıkarmıyoruz. Yurtdışında büyük bir atılım içinde olan Türkiye'nin maalesef bu vizyonla uyumlu bir ana muhalefet partisi bulunmuyor. Batı karşısında kompleksli muhalefet uluslararası toplantılarda ülkemizi mahcup ederken, iç politikada ise milletimizi beceriksizliğe mahkûm ediyor. Küresel siyasette adeta bir şahlanış döneminde olan Türkiye, ne yazık ki içeride ana muhalefetin yönettiği belediyelerde kelimenin tam anlamıyla bir fetret devri yaşıyor.



ÇAĞRI BEY'LE SOMALİ'DE İLK SONDAJIMIZI BAŞLATIYORUZ



Derin deniz sondaj gemimiz Çağrı Bey, Somali açıklarındaki CURAD-1 kuyusunda hidrokarbon aramalarına başlamak üzere bu ülkeye ulaştı. Oruç Reis gemimizle 7 ay boyunca yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik alanda sismik araştırmalar yürütmüş, umut verici bulgulara ulaşmıştık. Şimdi Çağrı Bey'le 'Ya nasip' diyor, inşallah ilk sondajımızı başlatıyoruz. Hep söylediğim gibi biz sömürmeye değil beraberce kazanmaya talibiz. Çağrı Bey'in Somalili kardeşlerimize müjdeli haberler vereceğine yürekten inanıyoruz.



SALDIRI YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞÜRDÜ

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'yi derinden üzen silahlı saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır. Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani ve ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz. Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum." Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'daki silahlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamasında ise, "Bu okuldaki silahlı saldırı olayıyla ilgili soruşturmalar başlatılmış, 1 kişi gözaltına alınmış, 4 yönetici görevden uzaklaştırılmıştır. Saldırı tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Olayda ihmali ve kusuru olanlardan mutlaka hesap sorulacaktır" dedi. ANKARA



BAŞKAN ERDOĞAN, KANADA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonla görüştü. Liderler görüşmede, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, iki ülke arasındaki münasebetlerin derinleştirilmesine büyük önem atfettiğini, enerji, savunma sanayi ve hava ulaştırması alanları başta olmak üzere birçok konuda büyük işbirliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, Başbakan Carney'i Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesi'ne davet etti.