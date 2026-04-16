İzmir borç batağında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içine düşürüldüğü mali darboğaz raporlara da yansıdı. İZBB Meclis üyeleri arasından seçilen denetim komisyonunun, 2025 yılı incelemesine göre, belediyenin 2024'te 42.3 milyar TL olan geliri, 2025'te ise 65 milyar TL oldu. 85.7 milyon TL'lik vergi tahakkukun 77.2 milyon TL'si tahsil edildi. Toplamda borç yükü 52.9 milyar TL'yi aştığı görülürken, bu borcun yüzde 42.36'sını dış mali borçlar oluşturdu. Kısa vadeli borçları 28 milyar 660 milyon TL, uzun vadeli borçları 24 milyar 316 milyon TL oldu.

İZSU'NUN BORCU 1 YILDA 3 KAT ARTTI

2024'te iç ve dış borcu 5.1 milyar lira olan İZSU Genel Müdürlüğünün 2025'teki borcu üçe katlanarak 8.4 milyar TL'ye ulaştı. ESHOT'un 31 Aralık 2025 itibarıyla toplam borcunun da yaklaşık 9.1 milyar TL seviyesine ulaştığı görüldü. Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarının toplam borcunun 80 milyar liraya dayanması 'İZBB Batmış' yorumlarına neden oldu. Rapora göre İZBB'den en fazla yatırım desteği alan ilçe belediyeleri 144.4 milyon TL Çeşme, 126.1 milyon TL ile de Konak oldu. Denizli Bozkurt Belediyesi'ne 39.6 milyon TL'lik yatırım desteği verilirken, Adıyaman Belediyesi'ne de 10.1 milyon TL'lik kaynak aktarıldı. En az katkıyı ise 5 milyon TL ile Tugay'ın daha önce başkanlık yaptığı Karşıyaka aldı.