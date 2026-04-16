Buca ve Bayraklı yangın yeri: Memurlar ayaklandı

İzmir'de CHP'li Buca ve Karşıyaka belediyelerinden sonra ve Bayraklı Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı krizi patlak verdi. Belediyede örgütlü Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube Yönetimi ile işveren arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan memurlar ayaklandı. Memurların pazartesi günü başlattığı eylem üçüncü gününde de devam etti. Bir eylem haberi de Buca'dan geldi. Buca Belediyesinde 7 aydır sosyal denge tazminatlarını alamayan memurlar yarım gün iş bıraktı.

HAKLARIMIZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediye ile Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Durum böyle olunca belediyede örgütlü Tüm Bel Sen Sendikası İzmir 2 No'lu Şube'nin geçtiğimiz pazartesi günü başlattığı eylem 15 Nisan Çarşamba günü de devam etti. Sosyal denge tazminatları yasal sınırın altına çekilmek istenen memurlar kararı protesto etti. Tüm Bel Sen 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, büyük mücadeleler sonucu elde edilmiş olan kazanılmış haklardan kesinlikle vazgeçmeyeceklerini söyledi. Bayraklı Belediyesi'nde dayatmayı kesinlikle kabul etmediklerini belirten Filiz, "Belediye başkanı toplu sözleşmeyi geriye çekmeye çalışıyor. İmzaladığımız toplu sözleşmenin altında bir rakamı kesinlikle kabul etmiyoruz. İlk defa değil 33 yıldır toplu iş sözleşmelerinin altına imza atıyoruz. 90'lı yıllarda sendikal mücadele verirken bu günkü birçok yasa o gün yoktu. Çok sayıda arkadaşımız mücadele verirken hayatını kaybetti. Bizim toplu sözleşmelerimizin altında alın teri var. Buradan CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'a bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Bayraklı Belediyesi çalışanlarının kazanılmış hakları ile oynamayın. Bizim maaştan başka gelirimiz yok" şeklinde konuştu.