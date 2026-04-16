“Meram’ın her sokağında emeğimiz, her taşında alın terimiz var”

Mustafa Kavuş, görevde geçirdiği yedi yılı duygusal ve anlamlı bir mesajla değerlendirdi. Geride kalan yedi yılı 'adanmış bir yolculuk' olarak tanımlayan Kavuş, hem yapılan hizmetleri anlattı hem de geleceğe dair umutlarını paylaştı. Başkan Kavuş, açıklamasında Meram'a duyduğu derin bağlılığı şu sözlerle dile getirdi: "Yedi yıl boyunca bu aziz ilçeye sadece hizmet etmedik; her taşına emeğimizi, her sokağına sevgimizi, her anına samimiyetimizi nakşettik."

"MERAM'IN HER KÖŞESİNİN YENİ BİR HİKAYESİ VAR"

Meram'ın yalnızca yaşanılan alelade bir belde değil, "ruhu olan, nefes alan bir medeniyet bahçesi" olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, açıklamasında bugüne kadarki hizmet anlayışının temelini de ortaya koydu. Görev süresi boyunca gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Kavuş; kentsel dönüşümden ulaşıma, altyapıdan sosyal yaşam alanlarına kadar geniş bir yelpazede önemli adımlar attıklarını ifade etti. Bu süreçte Meram'ın çehresinin önemli ölçüde değiştiğini ve modernleştiğini dile getiren Kavuş, "Sokaklar bugün umutla yankılanıyor; dokunduğumuz her köşe, yeni bir hikâyeye ev sahipliği yapıyor." sözleriyle fiziksel dönüşümün yanı sıra sosyal yenilenmeye de dikkat çekti.

"YEDİ YILLIK SÜREÇTE ŞEHRİN RUHUNU VE TARİHİNİ KORUDUK"

Yapılan yatırımların yalnızca bugüne değil, geleceğe bırakılan kalıcı eserler olduğunun da altını çizen Başkan Kavuş, açılan yolların mesafeleri kısaltmanın ötesinde gönülleri birbirine yaklaştırdığını ifade etti. Yeşil alanlara yapılan yatırımlarla Meram'ın doğasına değer katıldığını belirten Kavuş, parklarda yankılanan çocuk neşesinin, genç enerjisinin ve büyüklerin huzurunun bu hizmetlerin en somut karşılığı olduğunu dile getirdi. Modernleşme sürecinde şehrin ruhunu ve tarihî dokusunu korumayı en büyük sorumluluklarından biri olarak gördüklerini vurgulayan Kavuş, "Asıl mesele her zaman yaşatmak, güzelleştirmek ve anlam katmak oldu. Yedi yıl boyunca en çok bunu başardık." ifadeleriyle de hizmet anlayışını özetledi.

"AYNI İNANÇ VE GAYRETLE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Meram'da ikinci kez seçilmiş olmasının da sorumluluğunu büyük ölçüde artırdığını ifade eden Başkan Kavuş, beklentiyi karşılayabilmek adına ortaya koyduğu gayretinde iki kat arttığını söyledi. Yapılan her yatırımda desteklerini esirgemeyen tüm isimlere herkese teşekkür eden Başkan Kavuş, özellikle de elde edilen tüm başarıların arkasında Meramlı vatandaşların duası, desteği ve güveninin bulunduğunu belirterek, bu güvene layık olma gayretiyle çalıştıklarını söyledi. Geride kalan yedi yılın, Meram'ın kaderine dokunan ve geleceğine umut taşıyan bir başarı hikâyesine dönüştüğünü ifade eden Kavuş, sözlerini şu mesajla tamamladı; "Bu daha başlangıç… Aynı inançla, aynı aşkla ve aynı gayretle; daha güzel, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir Meram için yürümeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz."