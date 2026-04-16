MHP'li Yalçın: Eskişehir İl Teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Eskişehir İl Teşkilatı'nın feshedildiğini ve İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer'in atandığını duyurdu.

DHA

MHP'li Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer atanmıştır" dedi.

