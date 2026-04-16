Sıfır Atık projesi sayesinde 552 milyona yakın ağaç kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve tüm dünyaya örnek olan Sıfır Atık Projesi'nde rekor rakamlara ulaşıldı. 2017'den bu yana 74.5 milyon ton atığın ekonomiye kazandırılmasını sağlayan Sıfır Atık Projesi sayesinde 552 milyona yakın ağaç kurtarıldı. Bu kapsamda 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2024 itibarıyla yüzde 36.08'e, 2025 yılının ilk 9 ayında ise yüzde 60'a ulaştı. Türkiye Yüzyılı'nın bir numaralı çevre hareketi olan projeyi en başarılı şekilde hayata geçirenler ise AK Partili belediyeler oldu.