Barışın önündeki en büyük engel İsrail

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda 152. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Parlamentolar Arası Birliğin 152. Genel Kurulu vesilesiyle sizleri Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. "Gelecek nesiller için umudu yeşertmek, barışı sağlamak ve adaleti temin etmek" temasıyla toplanan Genel Kurul'un tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

80 yıl önce galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem bugün büyük bir meşruiyet kriziyle yüz yüzedir. Sağduyunun askıya alındığı, diyaloğun devre dışı bırakıldığı; diplomasi ve müzakerenin yerini silah, füze ve bombaların aldığı böyle bir ortamda kimse güvende değildir. Bölge ülkelerinin ana aktör olmadığı hiçbir denklemin barış ve güven arayışına cevap veremeyeceği açıktır. Bizim Gazze'de, Ukrayna'da, İran'da, Afrika'da ve daha birçok bölgede üstlendiğimiz barış girişimlerinin özü; ilkeli ve gerçekçi yaklaşımdır.

GAZZE'YE YARDIM ENGELLENİYOR

Uluslararası kamuoyu, Orta Doğu'daki trajedileri durdurma iradesi gösterse de hükümetlerin bu noktada çok geriden geldiklerine tanık oluyoruz. Dünyanın odağı İran'daki savaşa kaymışken Filistin ve Lübnan'da binlerce kişi İsrail hükümetinin saldırılarında hayatını kaybetti. Hem kendi halkı, hem Filistin hem de bölgemiz için barışın ve huzurun önündeki en büyük engel olan İsrail hükümeti, uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen durmuyor, durdurulamıyor. Aynı hukuk ve kural tanımazlık Filistin'de de katmerlenerek devam ediyor. Ateşkes çerçevesindeki taahhütlerine uymayan İsrail yönetimi, Gazze'ye insani yardım girişlerine de engel oluyor. Batı Şeria'yı yeni Gazze yapma planını açık açık dillendiren İsrail, Filistinli mahkûmlara getirdiği idam cezasıyla apartheid utancını Güney Afrika'da yıkılışından 32 yıl sonra hortlatma peşindedir. Filistin'de adil ve kalıcı barışın tek formülü olan iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi için tüm parlamenterleri güç birliği yapmaya, barışın sesini yükseltmeye davet ediyorum.

Bölgemizdeki çatışma ortamı, 13,5 yıllık zulmün ardından özgürlüğüne kavuşan Suriye halkının hak ettiği huzur ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılmasında uluslararası aktörlerin yapıcı ve devamlı desteğine ihtiyaç vardır. Biz, millî birlik ve toprak bütünlüğü temelinde Suriyeli kardeşlerimize elimizden gelen her türlü desteği bugüne kadar verdik, veriyoruz ve vereceğiz.

KIBRIS'TA ADİL VE KALICI ÇÖZÜM ŞART

1963'ten bu yana gündemimizde olan Kıbrıs meselesinde ise adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme varılmasının zamanı çoktan gelmiştir. Buradan bir kez daha Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı hukuksuz izolasyonun artık sona ermesi gerektiği çağrısında bulunuyor, sizlerden de bu konuda destek beklediğimizi dile getirmek istiyorum. Değerli konuklar, eşit ortaklık anlayışıyla şekillenen Afrika politikamız; dost ve kardeş Afrika ülkelerinin teveccühüyle her geçen gün daha da güçleniyor. Sudan'daki istikrarsızlığın sonlandırılması için her türlü diplomatik çabayı destekliyoruz. Afrikalı dostlarımızla iş birliği içinde kıtanın daha parlak bir geleceğe kavuşması için ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.