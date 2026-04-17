Başkan Erdoğan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 33. ölüm yıl dönümü sebebiyle mesaj yayınladı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan; ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ebediyete irtihalinin 33'üncü yılında rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum.

