Çağrı Bey, Somali ile işbirliğinin sembolü
Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Somali ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Türkiye ile Somali arasında ticaret ve enerji başta olmak üzere birçok alanda münasebetleri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirten Erdoğan, sondaj gemisi Çağrı Bey'in Somali açıklarında faaliyet yürütmeye başlamasının işbirliğinin sembolü olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olduğunu, Etiyopya ile Somali arasındaki sorunların çözümü için desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan dün ayrıca, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska- Davkova ile de bir görüşme yaptı. Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Danışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.