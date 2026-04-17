‘İsrail’in soykırımcı rejimi önlenmeli’

TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen PAB 152. Genel Kurulu kapsamındaki 217. Yürütme Konseyi Toplantısı, PAB Başkanı Tulia Ackson'ın başkanlığında yapıldı. Törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu toplantı IPU'nun (Parlamentolar Arası Birlik) yakın tarihinde sanırım en yüksek katılımla gerçekleşen bir toplantıdır. 155'e yakın ülke burada temsil ediliyor. 80 Meclis Başkanı, 800'e yakın milletvekili ve 2420 kayıtla birlikte fevkalade önemli, büyük bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapıyoruz" dedi. Kurtulmuş, "Eski dönem geride kaldı. Önümüzde yeni bir dönemin açılmakta olduğunu görüyoruz. Yeni dönemin nasıl olacağına da hep birlikte insanlık olarak karar vereceğiz. Birleşmiş Milletler, maalesef gücü elinde bulunduranların istediği şekilde yönettiği, yönlendirdiği bir uluslararası kurum haline gelmiştir. Ve ne yazık ki dünyadaki bu çifte standartlar, hep beraber şahit olduğumuz insanlık dramlarıyla hepimizin gözüne sokulmaya devam etmektedir. 3 yıl içerisinde 75 binden fazla insan öldürülmüş, bunların da yüzde 70'ini kadınlar ve çocuklar teşkil etmiştir. Acaba kim, hangi kurumu kullanarak İsrail'in bu apartheid uygulamalarına dur diyebilecektir? Özellikle BM kuruluş felsefesini oluşturan kurallar hepimizin bugün de altına imza atacağımız kurallardır. Ancak o kurallar sadece kâğıt üzerinde vardır. Kurumların çökmesiyle birlikte kurallar da çökmüştür. Üçüncü olarak sadece kurallar da değil; uluslararası ilişkilerin tüm terminolojisi de neredeyse yerle bir olmuş, çökmüş gitmiştir. Kısacası küresel sistem tam bir çürüme hali içerisindedir. Bu sistemin bu çürümüşlüğünden kurtulması için olağanüstü çabalara ihtiyacımız olduğu aşikârdır" ifadelerini kullandı. Yeni, adil küresel bir siyasal mimariyi ve mutlaka dünyada ekonomik olarak da adaleti sağlayacak adil bir ekonomi mimarisini ortaya koymak hepimizin vazifesidir" dedi.