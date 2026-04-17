Katliamın büyümesini kahraman veli önledi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin, iki çocuğu da aynı okulda okuyan Necmettin Bekçi isimli veli tarafından durdurulduğu ortaya çıktı. Okulun yakınında oturan ve silah sesleri duyması üzerine okulun arka kapısından içeri giren Bekçi, "Nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile bacağına doğru bıçak salladım. Amacım şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti" dedi. Mersinli'nin ön otopsi raporunda bacağındaki yaralanma nedeniyle öldüğü ifade edildi.