Katliamın provasını poligonda yaptı

Kahramanmaraş'ta 9 kişinin ölümü, 20 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan okul saldırısını gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin (14) kişisel profiline ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Babasına ait 5 tabancayla öğrenim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nda kanlı eylemi gerçekleştiren Mersinli'nin tutuklanan babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'nin ifadesine ulaşıldı. İşte babanın ifadesinden dikkat çeken detaylar:

PSİKOLOĞA GÖTÜRDÜM: Oğlum anadili gibi İngilizce konuşurdu, çok zeki bir çocuktu. Oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı. Oğlumu emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm, olumsuz bir durum olmadığını söylediler. Yaklaşık 2 aydır da evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa götürüyorum. Söz konusu psikolog ise oğlumun toplumla uyumu noktasında problem yaşayabileceğini, dikkatle takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebileceğini söyledi.

SAVAŞ OYUNU OYNARDI: Oğlum bilgisayar ve cep telefonunu İngilizce modda kullandığı için benim İngilizce bilmemem nedeniyle ne ile meşgul olduğunu takip edemedim. İsmini bilmemekle birlikte sık sık savaş oyunu oynadığını görürdüm. Kendisine ne yaptığını sorduğumda ise bana sağlıklı bir cevap vermez, geçiştirirdi.

ATIŞ YAPTIRMAMI İSTEDİ: Silahlara merakı yoktu. Ancak yaklaşık 1 ay önce arkadaşlarının silahla atış yaptığını ve kendisine ne zaman atış yaptıracağımı sordu. İşten gelip kısa süreliğine silahı yatak odasında şifonyer üzerine bırakmıştım. Oğlumun silahı eline almaya yeltendiğini gördüm ve kendisine kızdım. Oğlum bana Amerika'da herkesin silah alabildiğini söyledi. Ben de kendisine ülkemizde kimlerin silah alabileceğini ve taşıyabileceğini anlattım. Oğlum arkadaşlarının silahla ateş ettiklerini, benim de kendisine silahla atış yaptırmamı istedi.

POLİGONA GÖTÜRDÜM: Saldırıdan 2 gün önce, geçen pazartesi günü oğlumu emniyetin poligonuna götürdüm. Kendim silah ile atış yaptım. Oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. Oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve video çektim. Bundaki amacım hatıra olarak kalması ve hevesini köreltmekti. Fotoğrafları daha sonra WhatsApp üzerinden oğluma gönderdim. Emniyetten öğrendiğime göre oğlum bu fotoğrafları arkadaşlarına göstermiş, arkadaşları hayretle karşılamış.

BİZE GÖSTERMİYORDU: Çocuğum sürekli bilgisayar ve cep telefonu ile meşgul olduğu için merak edip kontrol etmek istedim ancak oğlum bana şifrelerini vermedi. Zararlı içeriklerden etkilenebileceğini düşünerek kontrol etmek istemiştim. Oğlum oyun oynarken bir taraftan İngilizce konuşurdu ancak ne konuştuğunu anlamazdım. İnteraktif (konuşmalı, çevrimiçi) oyunlar oynardı. Odaya girdiğimizde ise her şeyi kapatır, bize bir şey göstermek istemezdi. Bu nedenle bugüne kadar olumsuz bir durum tespit edemedik.

DÜŞÜK NOT ALINCA AGRESİFLEŞİRDİ: Oğlumun ruh hâli sürekli değişkendi. Sınavlardan düşük not aldığı zaman agresif davranışlar sergilerdi. Ancak öğretmenlerine ya da öğrencilere karşı olumsuz bir davranışını fark etmedim. Zaman zaman kendisine okulda zorbalık yapan biri olup olmadığını sorardım, ancak "hayır" derdi. Arkadaş çevresi oldukça kısıtlıydı.



SINIFTA KENDİNİ BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ

İsa Aras Mersinli'nin okulda birkaç kez kendine zarar vermeye kalkıştığı, okul formasının ipiyle kendi boğazını sıkıp ağzına kâğıt doldurarak nefessiz kaldığı ortaya çıktı. Çocukların korktuğu için velilerin şikâyette bulunduğu kaydedildi.



Saldırganın babası olan polis başmüfettişi Uğur Mersinli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BİLGİSAYARDA EYLEM PLANI

Saldırgan Mersinli'nin bilgisayar ve cep telefonunda yapılan incelemelerde çarpıcı detaylara ulaşıldı. Bilgisayarında yer alan bir 11 Nisan 2026 tarihli bir belgede, büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair bilginin yer aldığı tespit edildi. Bu arada saldırıyla ilgili bir terör bağlantısına rastlanmadığı ve eylemin bireysel olarak gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.



SERİ KATİL HAYRANI

İSA Aras Mersinli'nin WhatsApp profiline, 2024'te California'nın Isla Vista kentinde 6 kişiyi öldüren seri katil Elliot Rodger'in fotoğrafını koyduğu ortaya çıktı. Öte yandan Şanlıurfa Siverek'te 16 kişinin yaralandığı okul baskınını yapan Ömer Ket'in (19) telefonundan ise ABD'deki okul saldırısı görüntülerinin çıktığı öğrenildi.



BİLGİSAYARINDAN YASAKLI OYUNLAR ÇIKTI

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin, incelenen bilgisayarı ve cep telefonunda ele geçen verile göre oyun bağımlısı olduğu belirlendi. Mersinli'nin bilgisayarında öğretmene şaka yapma, zarar verme ya da intikam alma gibi görevlerin verildiği 'öğretmeni öldür' anlamına gelen 'Kill Teacher' adlı oyun ile şiddet içerikli PUBG oyunlarını oynadığı tespit edildi. Ayrıca 2024'te yasaklanan şiddet oyunu Roblox oyunu oynadığı belirlendi. Ailenin komşuları, Mersinli'nin oyun bağımlısı ve sorunlu davranışlar sergilediğini söyledi.



OKULLARI HEDEF GÖSTERENLERE SIKI TAKİP: 127 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde meydana gelen okul saldırılarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, hem dijital hem saha operasyonlarına hız verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, okul saldırılarına ilişkin, halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 127 kişinin gözaltına alındığını, saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1115 internet adresine erişim engeli getirildiğini bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında okulları açık hedef haline getirip saldırı tehdidi içeren paylaşımlar yaparak 54 farklı okulu hedef gösterenlerin de yer aldığı bildirildi. Provokatif nitelik taşıyan, halkı yanıltmayı ve huzuru bozmayı hedef alan paylaşımlara yönelik takip sürüyor.



