Nevzat Bahtiyar’a 17 yıl hapis

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024 'te öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasından aldığı 4.5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Nevzat Bahtiyar tekrar hakim karşısına çıktı. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık muhtar Salim Güran'ın kendisine çağırması üzerine birlikte eve gittiklerini belirten Bahtiyar, cinayetle doğrudan bir ilgisinin olmadığını savunarak, "Salim Güran silahla tehdit etti. Önce benim sonra oğlumun kafasına sıkacağını söyledi. Bu nedenle söylediklerini yapmak zorunda kaldım" dedi. Olay günü saatleri tam hatırlamadığını belirten sanık, kendi rızasıyla hareket etmediğini iddia etti. Duruşmada söz alan Cumhuriyet savcısı ise sanığın "Kasten öldürmeye yardım" suçundan değil, "İştirak halinde çocuğun öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca herhangi bir indirim maddesinin uygulanmamasını istedi. Davayı sonuçlandıran mahkeme heyeti ise Nevzat Bahtiyar'ı, "Nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.