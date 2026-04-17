Okul saldırılarına yönelik sıkı takip: 39 şüpheli yakalandı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son dönemde meydana gelen menfur olayların ardından dijital dünyada dezenformatif içeriklerin takibi takibi kapsamında son iki gün içerisinde İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunulduğu tespit edilen 29 hesap ve bu hesaplarla bağlantılı 39 şahıs yakalanmış ve haklarında adli süreç başlatılmıştır" denildi.

