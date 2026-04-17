Savaş bahanesiyle Ada’ya gönderilen askeri unsurlar kalıcı olmamalı
Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-KKTC ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, İran'daki savaş bahanesiyle bazı Avrupa ülkelerinden Ada'ya gönderilen askeri unsurların kalıcı olmaması gerektiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin KKTC'nin savunulması için her adımı atmaya hazır olduğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerinin çiğnenmesine asla izin verilmeyeceğini kaydetti.