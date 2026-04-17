SON DAKİKA... Eşme Belediyesi'ne irtikap operasyonu: Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi olmak üzere 5 şüpheli gözaltında

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca Eşme Belediyesi 'irtikap' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan'ın aralarında bulunduğu toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan'ın da aralarında olduğu toplam 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramalarda çok fazla dijital materyale el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.