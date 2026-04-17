Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık

Suriye Cumhurbaşkanı Şara Antalya Diploması Forumu'nda konuştu.

Şara'nın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Çok iyi ilerliyoruz. Şu an çatışmayı gerektirecek bir durum yok. Bütün taraflar Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını destekliyor.

"SURİYE'Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK"

Suriye'yi yeniden ayağa kaldırdık. Ülkemizi yatırım fırsatına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Hem enerji alanında hem de pek çok emtia açısından bir tedarik zinciri köprüsü haline geldi. Birçok ülke Suriye topraklarını kullanarak ihracatını yapıyor.