Telegram’da 100 bin üyeli terör yuvası

Telegram ve diğer sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen, milli ve manevi değerlere hakaret eden 'C31K' grubu okul saldırıları sonrası art arda tehditler savurdu.

Grupta yapılan yazışmalar ise kan dondurucu nitelikte. Kedi katliamı ile başlayan yazışmaların hedefli saldırılara kayması dikkat çekiyor.

C31K ve benzeri gruplara giren, sıkça vakit geçiren gençlerin 'tehdit' 'saldırı' gibi planları da normalleştirdikleri görülüyor. Saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen ve yaklaşık 100 bin üyesi bulunan söz konusu grup kapatıldı.

Grubun yöneticilerinden "Hz. Ebu Cehil" ve "Arda Bateman" kullanıcı adlı E.K. ve A.T. daha önce gözaltına alınırken grubun kişisel verileri yasadışı ele geçirerek siber zorbalık da yaptıkları ortaya çıkmıştı. Umuthan Emin BİLGİLİ-Batuhan ALTINBAŞ / SABAH





ASIL TEHLİKE MESAJLAŞMA GRUPLARI

Pandemi dönemiyle birlikte dijital dünyada kontrolsüzce geçirilen serbest zaman, çocukları siber zorbaların ve illegal oluşumların hedefi haline getirdi. Dijital oyunların anonim dünyasında kimlik arayışına giren çocuklar, Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden özellikle "C31K" gibi şiddet odaklı gruplarca şiddet eylemlerine teşvik ediliyor.