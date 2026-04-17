Uyuşturucu, tecavüz organize vahşet

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'sinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. İfadesi tamamlanan şüphelilerden Doku'nun sim kartına müdahale ettiği belirtilen Gökhan Ertok, dönemin İl Özel çalışanı Erdoğan Elaldı, Munzur Üniversitesi'nin kamera sistemi sorumluları Savaş Gültürk ile Süleyman Önal adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ertok ve Elaldı tutuklandı.

GENÇLİK MERKEZİNDE ÂLEM

SABAH, soruşturmanın kilit ismi gizli tanık 'Şubat'ın ifadesine ulaştı. İfadeye göre, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Umut Altaş ile birlikte Gençlik Merkezi'nin en üst katında, sık sık alkol alıp uyuşturucu kullanarak kadınlarla birlikte oluyordu. Olaydan 8 gün önce (27 Aralık 2019) Sonel ve Altaş, aynı yerde Zeinal Abakarov, Gülistan Doku ve bir kız arkadaşıyla buluşup alkol almaya başladı. Bu arada Sonel, Altaş ve Abakarov, uyuşturucu da kullandı.

Ardından Sonel ve Altaş, Gülistan Doku ile birlikte olmak istedi. Gülistan Doku kabul etmeyince de Sonel ve Altaş tarafından dövülerek tecavüze uğradı. Gülistan Doku, Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş'ın, 27 Aralık'ta Gençlik Merkezi'nde oldukları baz verilerinden de tespit edildi. Gizli tanığın ifadesine göre Doku, bu tecavüz nedeniyle hamile kaldı. Olay günü ise Mustafa Türkay Sonel, Uzi veya Akrep tarzı bir silahla Gülistan Doku'yu, son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü yakınındaki Rostan-Dinar bölgesinde öldürdü.

Ceset ise Vali Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucu tarafından gömüldü. Olay günü Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş'ın saat 19.28-21.36 arasında cinayetin işlendiği Rostan-Dinarı'da oldukları baz verilerinden de tespit edildi. Sonrasında koruma Şükrü Eroğlu ve Mustafa Türkay Sonel'in de saat 22.08'den itibaren Umut ile birlikte aynı bölgeden baz verdikleri belirlendi. ABD'ye kaçtıktan sonra anlatacakları olduğunu söyleyerek jandarmayla görüşen Umut Altaş, soruşturmada gizli tanık olup olamayacağını sordu. Olayla bağlantısı olmadığına dair bir itirazda bulunmayan Altaş, soruşturmadaki gizli tanığın iddialarını da reddetmeyerek, "Okey, çok güzel" şeklinde cevaplar verdi.