Yüreğimiz yandı

Kahramanmaraş'ta okula yapılan saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı. Saldırıda hayatını kaybeden 5-C sınıfı öğrencilerinden Zeynep Kılıç (10),

Belinay Nur Poyraz (10), Bayram Nafi Şişik (10) ve Kerem Erdem Güngör'ün (10) cenaze namazı öğle namazını müteakip Abdülhamit Han Camii'nde kılındı.



İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Bakanlar Tekin, Gürlek ve Göktaş, öğrencileri için canını feda eden şehit öğretmen Ayla Kara'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı. Acılı aileler, evlatlarının Türk bayrağı örtülü tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından öğrencilerin cenazeleri Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaşamını yitiren öğrencilerden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil ise Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

AYLA ÖĞRETMENİN EŞİ FENALAŞTI

Kanlı saldırıda öğrencilerine siper olan matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenaze törenine eşi Ramazan, çocukları Dilara, Furkan ve Ertuğrul Kara ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı törende Ayla öğretmenin eşi Ramazan Kara fenalaştı. Acılı eş olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tekrar cenaze törenine katıldı. Ayla öğretmenin cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

'NASIL DAYANACAĞIM'

Saldırıda yaşamını yitiren 12 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı'nın cenaze namazını amcası kıldırdı. Amca, cemaatten "Cennet kuşuna haklarınızı helal edin" diyerek helallik istedi. Kazıcı'nın cenazesi Dulkadiroğlu ilçesindeki Duraklı Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Baba Hacı Mustafa Kazıcı "Kızım, ben nasıl dayanacağım senin yokluğuna" diyerek gözyaşı döktü. 11 yaşındaki Furkan Sancak Balal ise, Afşin ilçesindeki Külliye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yusuf Tarık Gül de Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ferhuş Mezarlığı'nda toprağa verildi.