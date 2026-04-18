15 yıl mağduriyet yaşattılar yalancılıkla suçladılar
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurlarının yaptığı "15 yıldır evsiz bırakıldık" açıklamasını yalanlayarak, "Haklarında suç duyurusunda bulunup tazminat davası açacağım" şeklindeki açıklaması tepki gördü. Yaklaşık 5 bin aile adına açıklama yapan platform sözcüsü Eray Uslu, hak sahiplerinin "yalancılıkla" suçlanmasının kabul edilemez bir durum olduğuna dikkat çekti. Uslu, 2011'de başlayıp 2015'te uzlaşmayla tamamlanan sürece rağmen konutların hâlâ teslim edilmediğini, mağduriyetin belgelerle sabit olduğunu vurgulayarak hem evsiz hem borçlu bırakıldıklarını söyledi. Projeye ilişkin net temel atma ile teslim takvimi açıklanmasını isteyen Uslu, "Biz, hakkımız olan evlerimizi istiyoruz ve bunu almadan da susmayacağız" dedi.