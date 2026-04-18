Akran dehşetine ödül gibi ceza

Karaman'da kız meselesi nedeniyle okul arkadaşı 16 yaşındaki Mehmet Eren Parlak'ı okulun spor salonunda arkadaşlarının gözü önünde tabanca ile vurup katleden A.G.'ye (17) 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan olay tarihinde yaşının küçük olması, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak verilen 10 yıl hapis cezası Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

TÜM İNDİRİMLERLE 10 YIL HAPİS CEZASI

Çocuk mahkemesi sıfatıyla Karaman 2. Ağır Ceza Mahkemesiyle yargılanan A.G., "Olay nedeniyle pişmanım. Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı" dedi. Mahkeme heyeti, iddianamenin aksine olayda tasarlamanın olmadığını belirterek A.G.'yi 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan olay tarihinde yaşının küçük olması, haksız hareketin kimden kaynaklandığı tespit edilemediğinden 'haksız tahrik' ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek 'iyi hal' indirimi uygulayarak 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. A.G. hakkında ayrıca, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 10 ay, 'tehdit' suçundan da 3 ay 21 gün hapis cezası alırken, 'hakaret' suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

İSTİNAF KARARI ONADI

Parlak'ın ailesinin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının karara itirazı üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Daires'ine gönderildi. Dosyayı inceleyen mahkeme, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını itiraz yolu açık olmak üzere, '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından verilen cezaları ise kesin olmak üzere onadı. Kararla birlikte bir kez daha yıkıldıklarını belirten baba Önder Parlak (44), "Son çare Yargıtay kaldı. Oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağım. İnşallah oğlumun canının bedeli bu olmayacak ve bu ceza artacak" dedi.