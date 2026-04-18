Antalya’dan dünyaya mesaj: Başkan Erdoğan’dan diplomasi rüzgarı! Liderler ile peş peşe görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında yoğun diplomatik temaslarda bulundu. Görüşmelerde iki ülke ilişkileri, uluslararası meseleler ve ekonomik gelişmeler ela alındı.

BURUNDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5'inci Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Burundi Cumhurbaşkanı Ndayişimiye Evarist ile bir araya geldi.

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

Başkan Recep Tayyip 5'inci Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi bir araya geldi.

KOMORLAR BİRLİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5'inci Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile bir araya geldi.

SLOVENYA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile bir görüşme gerçekleştirdi Liderler, Türkiye Slovenya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Slovenya ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini, özellikle ticaret, ekonomi ve altyapı alanlarında iş birliğimizi artırmak için gayret gösterdiğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini stratejik önemde gördüğünü, Birlik'ten cesaretli ve vizyoner yaklaşım beklediğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın coğrafyamızdaki istikrarsızlık ve savaş ortamında, NATO müttefikleri olarak, savunma sanayii alanında iş birliğimizi artırmamızın önem arz ettiğini, NATO'nun Ankara Zirvesinde bu konuda yeni kararlar alınmasını beklediklerini, Slovenyalı yetkililerin 5 Mayıs'tan itibaren İstanbul'da yapılacak SAHA savunma fuarına katılmalarının faydalı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Slovenya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının, İsrail'e silah ambargosu uygulamasının ve BM'de Filistin lehine karar tasarılarına öncülük etmesinin takdirle karşılandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarı desteklemeye yönelik tesis ettiği, Balkan Barış Platformu'na Slovenya'nın da katılımını arzu ettiğini belirtti.

BOSNA-HERSEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5'inci Antalya Diplomasi Forumu dolayısıyla Türkiye'de bulunan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic ve Zeljko Komsic ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

AZERBAYCAN

İki lider, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında ticaret, enerji ve savunma sanayisi alanlarında işbirliğini derinleştirme, ilişkileri daha ileri seviyelere taşıma konusunda kararlı olduklarını, atılacak yeni adımlarla bunu sağlayabileceklerine inandıklarını belirtti.

Erdoğan, İran'daki savaşın olumsuz etkilerini bölge ülkeleri Türkiye ve Azerbaycan olarak birlikte yaşadıklarını, gelişmeleri sağduyu ve serinkanlılıkla yönettiklerini, sürecin barışla sonuçlanması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barış yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığını, Türkiye olarak bu süreci desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

MOLDOVA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Türkiye-Moldova ikili ilişkileri ile bölgesel konuları görüştü.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Moldova arasında ticaret, enerji ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok konuda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için müzakere sürecini canlandırmaya yönelik gayretlerine devam ettiğini belirten Erdoğan, kalıcı barışa ulaşmak amacıyla taraflarla temaslarını artırdıklarını kaydetti.

Erdoğan, Gagauz Türklerinin iki ülke arasında kültürel ve beşeri bağların müstesna simgesi olduğunu vurguladı.

KATAR VE PAKİSTAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinde, İran'a yönelik hukuksuz saldırıların bölgedeki güvenlik risklerini artırdığını, sağlanan ateşkesten memnun olunduğunu, Türkiye'nin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdürdüğünü ifade etti.

Görüşmede, liderler bölgedeki sıcak gelişmeleri ele aldı.

Erdoğan, bölgede yaşanan çatışma sürecinin yeni ve sağlam temelli bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturma gerekliliğini ortaya koyduğunu, bölge ülkeleriyle bu konuyu etraflıca ele almaya devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede liderler, bölgesel çapta kalıcı ve sürdürülebilir barış için birlikte atılabilecek adımları da istişare etti.

SURİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ikili ilişkileri, Suriye'deki son durumu ve bölgesel konuları görüştü.

Başkan Erdoğan, Suriye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirme, yeniden inşa ve kalkınma konularında kararlı adımlar attığını, Türkiye'nin bu süreçte Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Suriye'nin bölgedeki çatışmaların uzağında kalması gerektiğini, Türkiye ile Suriye arasında savunma, güvenlik, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda işbirliğinin artırılmasının, Suriye'nin yeniden ayağa kalkma çalışmaları bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan suhuletle neticelenmesinin tüm bölgenin faydasına olacağını da ifade etti.