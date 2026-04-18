Başkan Erdoğan Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile bir görüşme gerçekleştirdi Liderler, Türkiye Slovenya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Slovenya ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini, özellikle ticaret, ekonomi ve altyapı alanlarında iş birliğimizi artırmak için gayret gösterdiğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini stratejik önemde gördüğünü, Birlik'ten cesaretli ve vizyoner yaklaşım beklediğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın coğrafyamızdaki istikrarsızlık ve savaş ortamında, NATO müttefikleri olarak, savunma sanayii alanında iş birliğimizi artırmamızın önem arz ettiğini, NATO'nun Ankara Zirvesinde bu konuda yeni kararlar alınmasını beklediklerini, Slovenyalı yetkililerin 5 Mayıs'tan itibaren İstanbul'da yapılacak SAHA savunma fuarına katılmalarının faydalı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Slovenya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının, İsrail'e silah ambargosu uygulamasının ve BM'de Filistin lehine karar tasarılarına öncülük etmesinin takdirle karşılandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarı desteklemeye yönelik tesis ettiği, Balkan Barış Platformu'na Slovenya'nın da katılımını arzu ettiğini belirtti.