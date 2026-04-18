Benim annem bir kahraman

Ayla Kara'nın oğulları Furkan ve Ertuğrul Kara, annelerinin fedakârlığını ve cesaretini anlattı. Ayla Kara'nın avukat oğlu Furkan Kara, annesiyle gurur duyduğunu belirterek, "Bir evlat annesiyle ancak bu kadar gurur duyabilir. Annemin benim kahramanım olduğunu biliyordum ama okulunda da kahraman oldu annem. Bununla ne kadar gurur duysam azdır. Bizi şu an ayakta tutan gerçekten imanımız. İmanımız olmasa ayakta durulacak veya dayanılacak bir acı değil. Yani bir insan için annesini kaybetmesinden daha büyük acı ne olur bilemiyorum, çok üzüntülüyüz. Tek tesellimiz, annemin siper olduğu öğrencilerden birinin hayatta kalması. O kardeşim adına çok sevindim."

HATIRASINA MİNNETTARIZ

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Ertuğrul Kara da "Okuldaki başarımda annemin katkısı çok büyük. Ona minnettarım. Annemle gurur duyuyorum. Evet, çok üzgünüz ama öğrencileri için çok büyük bir fedakârlık yaptı. Bu yüzden onunla ne kadar gurur duysam az. Bütün öğrencileri onu çok severdi" dedi.



SORUMLUSU AİLE

AYLA öğretmenin eşi Ramazan Kara ise "Hayatını öğrencilerine adayan bir öğretmenin sonu öğrencisinden olmamalıydı. Benim kızım psikoterapist. Bu çocuk zihinsel engelliydi, özel eğitim merkezine gitmesi gerekirken aile hiçbir şey yokmuş gibi bu okula göndermiş. 3 kez okuldan uzaklaştırılmış. Diğer çocuklarla aynı ortamda tutulması büyük hata. Bu işin sorumlusu o çocuğun ebeveynleri" dedi.