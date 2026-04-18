CHP’li belediyeye rüşvet operasyonu

Uşak'ta CHP'li Eşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'irtikap' operasyonunda Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşi Burcu Tozan'ın aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca Eşme Belediyesi hakkında 'irtikap' suçundan başlatılan soruşturmada, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan'ın da aralarında olduğu toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramalarda çok fazla dijital materyale el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli ise aranıyor.