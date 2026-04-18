Defteri götüreceğim dedi, katliamı gerçekleştirdi

Kahramanmaraş'ta 9 kişiyi öldüren, 20 kişiyi yaralayan İsa Aras Mersinli'nin (16) babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'nin tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı. Mersinli'nin "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından tutuklandığı öğrenildi. Baba Mersinli'nin Sulh Ceza Hâkimliği'nde verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Baba Uğur Mersinli'nin ifadesinin yeni çıkan ayrıntılarına göre, İsa Aras Mersinli'nin normalde okula gitmesi gerektiği ancak sabah gitmediği, olaydan dakikalar önce ise annesine arkadaşının kitabını kendisinde unuttuğunu söylediği ve bu yüzden okula gitme bahanesiyle evden ayrıldığı ortaya çıktı. Mersinli ifadesinde, birinci dereceden sorumlu oldukları evlatlarıyla başedemediklerini de itiraf etti.