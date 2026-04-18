İlk itiraf geldi vali gözaltında

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 2'si önceki gün tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Dün de dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlunun aralarında olduğu 7 kişi daha adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındıktan sonra 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Tuncel Sonel Elazığ'da gözaltına alınarak Erzurum'a sevk edildi. Bu arada Gülistan Doku'nun kayıtlarını sildirdiği iddia edilen eski Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de gözaltına alındı.

Böylece gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Soruşturma kapsamında ifadeleri tamamlanan 9 şüpheliden Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Güven ve Cemile Yücer tutuklama, Uğurcan Açıkgöz ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öte yandan tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, Vali Tuncel'in gönderdiği yedek sim kartı annesinin telefonuna takıp, Gülistan Doku'nun İnstagram ve Whatsapp hesaplarına girerek bazı verilerini sildiğini itiraf etti. Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan, Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı Umut Altaş için de kırmızı bülten çıkarılması talep edilmişti.





KAYITLARI POLNET'TE BULUNDU

Gülistan Doku'nun, tecavüze uğradıktan 4 gün sonra gittiği Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki kayıtlarının silindiği belirlendi. Ancak bu kayıtların, POLNET'te (Polis Bilgi Sistemi Ağı) bulunduğu tespit edildi. Kayıtlara göre, Gülistan Doku 2019 yılı içerisinde 13 kez Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bu başvurulardan sonuncusu olan 31 Aralık'taki kaydı, diğer hastaların kayıtları ile birlikte 7-9 Ocak 2020 tarihle - rinde silindi. Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin müfettiş görevlendirdi.

DOSYASI ERZURUM'A GÖNDERİLDİ

Soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldı. Bunun üzerine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla idari soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirildi. Tunceli Başsavcılığı da Sonel'e isnat edilen suçların kişisel suç niteliğinde olduğunu değerlendirdi. Sonel'le ilgili dosya Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Açığa alınan Tuncay Sonel hakkında gözaltı kararı verildi. Tuncay Sonel'in işlemleri Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülecek.





HESAPLARINA GİRDİM

Meslekten ihraç polis memuru Gökhan Ertok, delilleri karartma ihtimali bulunduğu için önceki gün tutuklanmıştı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için talepte bulunan Ertok, Gülistan Doku'nun ailesince yeniden çıkartılan ve dönemin Valisi Tuncay Sonel tarafından aileden alınarak koruması Şükrü Eroğlu aracılığıyla kendisine gönderilen yedek sim kartı 17 ve 18 Ocak 2020'de, annesinin daha önce kullandığı eski telefonuna taktığını itiraf etti. Gülistan Doku'nun Instagram hesabına bu sayede girdiğini kabul eden Ertok, ardından WhatsApp uygulamasına da ulaştığını ve burada birtakım işlemler gerçekleştirdiğini söyledi.