Kerkük’e 100 yıl sonra Türk vali
Irak'ın Kerkük vilayeti valiliği görevine, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi. Eski Vali Rebvar Taha'nın istifası kabul edilirken, meclis üyeleri yeni vali olarak ITC Başkanı Ağa'yı seçti. Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti. Kerkük Valilik binasında basın toplantısı düzenleyen Ağa, Kerkük'te hiçbir kesim arasında ayrım yapmadan tüm Kerküklülere hizmet etmeyi ana hedef seçtiklerini dile getirerek, "Kerkük'e hizmetkâr olmaya geldik" ifadesini kullandı.