MHP’de Belediye Başkanları kampta

MHP, belediye başkanlarını Antalya'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli himayesinde düzenlenen kamp 19 Nisan'da sona erecek. Kampta, partinin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için hazırladığı "Üretken Belediyecilik" vizyon belgesindeki 3 ana tema, 9 ilke ve 100 maddelik beyannamede yer alan başlıklara ilişkin çalışmalar değerlendirilecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bugün açış konuşması yapacak.

AKADEMİSYENLER KATILDI

Kampta, belediyelerin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar, seçim döneminde verilen taahhütler ve gelecek planlamaları konuşulacak. Kamp kapsamında belediye başkanlarından yazılı doküman ve dijital arşiv niteliğinde geri bildirim alınacak. Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla "Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli" ile "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm" başlıklarında sunumlar düzenlenecek. Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bilecik, Çanakkale ve Muğla il teşkilatlarının feshedildiğini bildirdi.