Misyonumuz barış anahtarımız Türkiye

Başkan Erdoğan, bu yıl 5'incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuştu:

Bu organizasyonu dünyanın nereye doğru gittiği, insanlığın hangi değerler etrafında buluşabileceği, yeni etkileşim alanlarının neler olabileceği üzerine derinlikli istişarelerin yapıldığı bir akıl platformu olarak görüyoruz. Hepimiz şu gerçeğin çok net farkındayız: Günümüzde diplomasi yalnızca sorunların, ihtilafların ve çıkarların müzakere edildiği bir alan olmaktan çıkıyor. Diplomasi aynı zamanda insanlığın ortak geleceğinin hangi ilkeler bağlamında şekilleneceğinin tartışıldığı bir zemini de temsil ediyor. Forumun sizlerin de ufuk açıcı fikirleriyle Türkiye'nin barışın anahtarı misyonuna katkı vereceğine inanıyor, şimdiden her birinize teşekkür ediyorum.

BEBEKLERİ BİLE KORUYAMAYAN SİSTEME NASIL GÜVENELİM



Bugün dünya güç bunalımıyla birlikte istikamet buhranı da yaşamaktadır. Gazze'deki soykırım mevcut düzenin neye izin verdiğini net bir biçimde göstermiştir. Eğer bir sistem kuvözdeki masum bebekleri kurşunlardan koruyamıyorsa, kurumlar ve kurallar zalimlerin zulmüne engel olamıyorsa bu yapısal bir çürüme değil midir? Dün Suriye ve Gazze'de, bugün Batı Şeria ve Lübnan'da en temel insanlık sınavını veremeyen bir sisteme güvenmemiz bizden nasıl beklenir? Bu sistem, karşısında eli kolu bağlı kalmamız nasıl düşünülebilir?



GLOBAL VİCDANIN ORTAK KÜRSÜSÜ



Beş sene önce diplomasinin nabzını tutacak küresel bir platform hedefiyle çıktığımız yolda bugün görüyoruz ki Antalya Diplomasi Forumu küresel aklın, global vicdanın ve özellikle de geleceğe dair umudun ortak kürsüsü haline gelmiştir. 'Yarını kurgulamak, belirsizlikleri yönetmek' teması altında üç gün boyunca yapılacak tartışmaların forumun bu özgün ve özel yönünü daha da belirgin kılacağı kanaatindeyim.

HÜRMÜZ'LE İLGİLİ TAVRIMIZ NET



Hürmüz'le ilgili tavrımız çok net. Körfez ülkelerinin açık denizlere erişim hakkı kısıtlanmamalı. Esas olan, yerleşik kurallar temelinde seyrüsefer serbestisinin temini ve Hürmüz'ün ticari gemilere açık tutulmasıdır.

İSRAİL SÜRECİ DİNAMİTLEMEMELİ



15 günlük ateşkesten memnunuz. Ateşkesin araladığı fırsat penceresinin kalıcı barışın tesisi için etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ne kadar derin olursa olsun anlaşmazlıkların çözümünde sözün yerini kanlı mücadelenin almasına izin verilmemeli. İsrail'in müzakere sürecini dinamitlemesine karşı hazır ve müteyakkız olunmalıdır.

RUSYA VE UKRAYNA İÇİN HAZIRIZ



Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye, tarafların istekli olması halinde liderler zirvesi dahil doğrudan müzakerelerin devamında kolaylaştırıcı adımı desteklemeye hazırdır. Komşumuz Suriye'de huzur ve istikrar bölgemizin geleceği için hayati önemdedir.

DİPLOMASİYE ERDOĞAN DAMGASI

Başkan Erdoğan, ADF kapsamında katılımcı ülkelerin liderleriyle stratejik görüşmeler yaptı, barış için yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Erdoğan, küresel krizlerin masaya yatırıldığı görüşmeler kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Es Sani, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile ayrı ayrı bir araya geldi.



KORİDORLARDA 'ANTALYA YENİ DAVOS OLDU' SOHBETLERİ...

Başkan Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. İlki 2021'de düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, bu yıl da yoğun katılımla yapılıyor. Forumda, 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40'tan fazla dışişleri bakanı, 50'nin üzerinde bakan, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'ı aşkın üst düzey zevatın yanı sıra aralarında akademisyen ve öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda konuk yer alıyor. ADF'nin ilk gününde gerçekleştirilen panel ve forumlara yoğun ilgi gösterilirken, katılımcıların koridorlarda ADF için 'yeni Davos' yorumları yaptığı gözlemlendi.



BU FORUMLA YÜREKLER ARASI SINIRLAR KALKIYOR

EMİNE ERDOĞAN: Bu anlamlı forumun uluslararası misafirlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Ülkeler arasında köprüler kuran, yürekler arası sınırları kaldıran forumun, dünyaya iyi niyet, barış ve dayanışma taşımasını temenni ediyorum.



FİDAN, 4'LÜ ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Erdoğan'ın 'Daha adil bir dünya' çağrısına atıfta bulunarak, "Bugün görüyoruz ki birçok ülke, kriz kendi kapılarına dayandığında bu noktaya geliyorlar" dedi. Fidan, dün ayrıca Türkiye, Mısır, Pakistan ve S.Arabistan dışişleri bakanlarının 3. toplantısına da ev sahipliği yaptı.

HER ZAMAN DİYALOĞUN DESTEKÇİSİYİZ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye her zaman diyaloğun destekçisi. Türkiye olarak Afrika, Asya, Güney Amerika ülkeleriyle de işbirliği yapmaya hazırız. Neresi olursa oraya uzanmaya, bu bağları halkımızın iyiliğine ve global çevrenin lehine olacak şekilde güçlendirmeye kararlıyız.

TÜRKİYE BÖLGEDE KİLİT ROL OYNUYOR



ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack: Türkiye bölgede kilit rol oynuyor. Bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi. ABD ile Türkiye ilişkileri hiç olmadığı kadar iyi. Son 16 aydaki ilerleme, geriye dönük 50 yıldan daha iyi seviyede.

KAAN'IN MAKETİ YETTİ

TUSAŞ gibi Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii firmalarının stantları da forumda büyük ilgi gördü. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirilen beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın maketini sergiledi. Misafirler KAAN'a büyük ilgi gösterdi.

GENÇ DİPLOMASİ DE FORUMDAYDI

Panel izleyicileri arasında Başkan Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan da yer aldı. Erdoğan, Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcılığı'nı yürütüyor.