MİT’ten siber dolandırıcılara darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç yapılanmasına yönelik ortak çalışma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkâri'de gerçekleştirilen baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

MİT ADIM ADIM İZLEDİ

Yürütülen çalışmalarla, yapının, kamu kurumlarında görevli bazı kullanıcıların kimlik ve hesap bilgilerini hedef alan zararlı yazılımlar üzerinden sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak işlem yaptığı tespit edildi. Elde edilen verilerin ise çok katmanlı bir yapı üzerinden pazarlanarak "bayilik sistemi" ile üçüncü şahıslara devredildiği belirlendi. Operasyonda, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı çok sayıda sunucu, veri depolama sistemi ve dijital materyale el konuldu.

VERİLER TERÖR ÖRGÜTLERİNE

Soruşturma kapsamında, örgütün teknik altyapısını kuran ve yöneten, faaliyetlerini kimliğini gizlemek amacıyla kod adı kullanarak yürüttüğü belirlenen şüpheli, Mardin'de yakalandı. Şüphelinin, kurduğu sistem üzerinden elde edilen verileri terör örgütleri ve dolandırıcılık şebekeleri başta olmak üzere farklı suç unsurlarıyla paylaştığı, bu yapının organize suç faaliyetlerinde kullanılmasına imkân sağladığı belirlendi.