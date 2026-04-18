Terör örgütlerine operasyon: 10 gözaltı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, MKP ve TKP/ML silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 15 şüpheli şahsa yönelik olarak İstanbul'da 8, İzmir'de 1 ve Tunceli'de 1 olmak üzere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu, 3 şüphelinin aranma kaydının bulunduğu ve 1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi.