Zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Gürlek açıkladı: "Panama bandıralı gemide 500 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi"
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MİT'in etkin iş birliğiyle, uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Panama bandıralı bir gemide 500 milyon TL değerinde 106 kg kokain ele geçirildiğini belirtti. Bakan Gürlek, uyuşturucuya karşı kararlılık mesajı vererek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye’yi uyuşturucu rotası olmaktan çıkarmaya ve evlatlarımızı bu zehirden korumaya kararlıyız. İstihbaratımız, kolluk birimlerimiz ve yargımızla zehir baronlarına nefes aldırmayacağız." dedi.
Uluslararası uyuşturucu ticaretine karşı Türkiye'nin yürüttüğü kararlı mücadele, yeni bir başarıya daha imza attı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın etkin iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, hedefte Panama bandıralı bir gemi vardı.
500 MİLYONLUK "ZEHİR" SEVKİYATI ENGELLENDİ
Güvenlik güçlerinin titiz takibi ve başarılı koordinasyonu sayesinde, gemiye düzenlenen operasyonda 500 milyon TL değerinde 106 kilogram kokain ele geçirildi.
"TÜRKİYE'Yİ UYUŞTURUCU ROTASI OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ"
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığının altını çizdi. Bakan Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi uyuşturucu rotası olmaktan çıkarmaya ve evlatlarımızı bu zehirden korumaya kararlıyız. İstihbaratımız, kolluk birimlerimiz ve yargımızla zehir baronlarına nefes aldırmayacağız. Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz!"