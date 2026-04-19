Adalet Bakanı Akın Gürlek: “Yargı teşkilatında kapasite artıyor, fiziki ve teknik altyapı güçleniyor”

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yargı teşkilatının kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı. Hem fiziki hem de teknik altyapının güçlendirildiğini vurgulayan Bakan Gürlek, adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulması için personel şartlarının da iyileştirildiğini belirtti.

Bakan Gürlek, "Cumhuriyet başsavcılıklarından yüksek yargı organlarına kadar yargı teşkilatının tüm kademelerinde görev yapan kıymetli yargı mensuplarımızın özverili çalışmaları sayesinde, yıl içerisinde açılan dosya sayısından daha fazlası karara bağlanmakta; yargı süreçlerinde etkinlik ve verimlilik artmaktadır. "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında yüzde 151,3 temizleme oranına ulaşılmış; bu başarı, yargılamaların makul sürede tamamlanması adına önemli bir eşik olarak kayıtlara geçmiştir." açıklamasında bulundu.

"REFORM İRADEMİZİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Adalet hizmetlerinde hız ve erişilebilirliğin artırılması için idari ve yapısal reformların sürdüğünü belirten Bakan Gürlek, vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgularken "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma' vizyonu doğrultusunda, reform irademizi güçlü bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.