AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: Dijital bağımlılık milli güvenlik sorunu olmuştur
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) işbirliğiyle düzenlenen "İhtisas Akademi" programına katıldı. Konuşmasında dijital bağımlılığa dikkati çeken Yayman “Dijital bağımlılık denen bela, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı rehin almış durumdadır. Irkçılık, kadına şiddet, kadın istismarı, madde bağımlılığı, siber bağımlılık, nefret suçları, cinsiyetsizleştirme, LGBT propagandası, İslam, din düşmanlığı burada. Dolayısıyla muhakkak ama muhakkak buraları daha sert tedbirlerle kontrol altına almamız lazım” ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) işbirliğiyle düzenlenen "İhtisas Akademi" programına katıldı. Burada kalabalık bir öğrenci topluluğu ile bir araya gelen Yayman, konuşmasının başında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan silahlı saldırılara dikkati çekerek, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi. 86 milyon olarak Milletçe yastayız, çok acı bir olay yaşadık, sözlerin boğazımıza düğümlendiği zamanları yaşıyoruz ifadesini kullandı.
Hataylı olduğunu ve küçük yaştan itibaren okumaya çok meraklı olduğunu söyleyerek; hayallerini gerçekleşmek için çok çalıştığını ve hedef koymanın önemini anlatan Yayman, öğrencilere de hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulundu.
DİJİTAL BAĞIMLILIK MİLLİ GÜVENLİK SORUNU OLMUŞTUR
Dijital bağımlılığa dikkati çeken Yayman, "Dijital bağımlılık denen bela, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı rehin almış durumdadır. Buna karşı lütfen ama lütfen daha bilinçli hareket edelim çünkü bu durum madde bağımlılığı kadar tehlikeli bir boyut kazanmıştır." dedi.
Yayman, Türkiye'de 20 milyon gencin bulunduğunu, bu gençlerin daha eğitimli, donanımlı olmasının ve dijital çağa ayak uydurmasının çok önemli olduğunu ifade ederek bu konuda milletçe seferberlik ilan etmemiz gerekiyor dedi. Yayman konuşmasında 20 milyon genç nüfusun Hollanda, Yunanistan, Portekiz, Bulgaristan ülke nüfuslarından fazla olduğunu belirterek gençlik meselesi artık Türkiye için bir milli güvenlik konusu haline geldiğini belirtti.
"ETKİLEŞİM ALMA SEVDASI GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK TUZAKLARINDAN BİR TANESİ"
Dijital okur yazarlığın da önemini vurgulayan Yayman, şöyle devam etti:
"Hep biz şunu söyledik, gençler bizim geleceğimizdir ve gençlerimize sahip çıkmamız, hayallerinizin peşinde gitmenizi sağlamamız lazım. Türkiye'de insanlar 24 saatin 7 saatini çevrim içi durumunda geçiriyoruz. 24 saatin üçte biri 7 saat internetteyiz. Bunun 4 saatini sosyal medyada geçiriyoruz, 4 saat, şöyle kendinizi lütfen kontrol edin, günde ne kadar sosyal medyaya bakıyorsunuz. Ben dahil hepimiz, önce Instagram'a bakıyoruz, sonra X'e, dönüp Facebook'a bakıyoruz, mailimize, gazete haberlerine bakıyoruz, zaten 1 saat geçmiş oluyor. Tekrar başa dönüyoruz ve acaba bizim postumuzu kim paylaştı, beğendi? İşte bu etkileşim alma sevdası maalesef ama maalesef günümüzün en büyük tuzaklarından bir tanesi. Buna karşı bilinçli ve uyanık olmamız lazım. Ulusaşırı dijital şirketler, maalesef ama maalesef artık kötülüğün anası, merkezi haline gelmiş durumda. Irkçılık, kadına şiddet, kadın istismarı, madde bağımlılığı, siber bağımlılık, nefret suçları, cinsiyetsizleştirme, LGBT propagandası, İslam, din düşmanlığı burada. Dolayısıyla muhakkak ama muhakkak buraları daha sert tedbirlerle kontrol altına almamız lazım.
Yayman, Yasaklamaların çözüm olmadığını biliyoruz ancak Kapatmamız gerekiyorsa da kapatacağız. Sadece dijital ağlar konusunda değil aynı zamanda mafya dizileri, sabah kuşağı kadın programları, oyun programları konusunda acil tedbirler almamız gerekiyor. Milletçe Gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor