Boşluk duygusu kaosa sürüklüyor

Karabük Üniversitesi "Bağımlılıkları Önleme Kamu Politikası Raporu" kamuoyuna sunuldu. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, bağımlılıkların önlenmesinde kültürel ve manevi referansların önemine dikkat çekerek Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yaklaşımına işaret etti. Kırışık, "Dersine eğilmiş çocuk, tarlasını süren çiftçi, işiyle uğraşan zanaatkar, kötülük düşünmeye vakit bulamaz." sözünün bağımlılıkların temelinde yer alan boşluk duygusuna güçlü bir yanıt sunduğunu ifade etti.