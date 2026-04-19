Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diploması Forumu’nda açıklamalarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diploması Forumu'nun kapanışında açıklamalarda bulunuyor...

Bakan Fidan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

3 gün boyunca küresel diplomasinin nabzı Antalya'da attı. 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı ve 50 bakan ağırlandı. 52 oturumda mevcut krizlerin muhasebesini yapma fırsatı bulduk. Dünyanın dört bir yanından gelen liderleri, uzmanları aynı anda dinleme fırsatımız oldu. 150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan katıldı. Bölgemizde kalıcı barışı tesis edebileceğimiz ortak planlamaları ele aldık, somut adımları değerlendirdik. Gazze Barış Planı'nın safahatini ele aldık.