Ebeveynlere dijital dünyanın riskleri öğretilecek
Okul saldırılarının ardından dijital dünyanın etkisinden çocukları korumak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çalışmalarını sürdürüyor. Çocuklar ile aileler üzerinde dijital farkındalığın artırılması ve gerekli mevzuat düzenlemeleri için harekete geçilecek. Aile Bakanlığınca hazırlanan Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları gibi pek çok kurumun paydaş olduğu "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı 2026-2030" kapsamında çocukların yaş ve gelişmelerine uygun dijital oyunlar ve bu oyunların seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda ebeveyn, bakımveren ve eğiticilere yönelik içerikler oluşturulacak. Hem aileler hem de çocuklar dijital güvenlik, bilinçli kullanım çevrim içi risklerden korunma konularında bilgilendirilecek. Çocukların dijital ortam dışında zaman geçirmesini teşvik etmek amacıyla sanatsal, sportif ve kültürel içerikli etkinlikler gerçekleştirilecek.
Eğitimciler ve okul personeli için dijital risklere yönelik farkındalık ve müdahale eğitim programları geliştirilip uygulanacak. Sağlıklı hayat merkezlerinde bağımlılık alanında çalışan tüm personele çocuklarda erken tanı, müdahale ve yönlendirme konusunda eğitim verilecek. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, uluslararası düzenlemeler de dikkate alınarak sosyal ağ sağlayıcılar ile dijital oyun sağlayıcıları/ dağıtıcılarına yönelik mevzuat güncellemeleri gerçekleştirilecek. Ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi bağlamında aile ve çocuk dostu yapımların teşvik edilmesi sağlanacak.
