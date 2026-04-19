Enerji, su ve gıda en belirleyici unsur olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında katıldığı panelde, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı adımlarını anlattı. COP31 sürecine güçlü bir eylem planıyla hazırlandıklarını vurgulayan Kurum, "Dünya artık söz değil, eylem bekliyor" dedi. Kurum, "Temiz enerjiye geçiş en kritik başlıklardan biri. Türkiye, kurulu gücünün yaklaşık yüzde 60'ını yenilenebilir enerjiden sağlayan bir ülke olarak bu alanda önemli bir noktada. Ancak sürecin hızlanması için gelişmiş ülkelerin teknoloji transferi sağlaması gerekiyor. Enerji, su ve gıda güvenliği önümüzdeki dönemin en belirleyici unsurları olacak" ifadelerine yer verdi.