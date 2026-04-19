Filistin’de çocuklar için umut ışığı olalım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Filistin'de Barış İçin Birlik" paneline katıldı. Oturumda konuşan Emine Erdoğan, "Bu buluşma, en ufak anlaşmazlıklarda dahi silahların konuştuğu dünyamızda, insanlık onuruna en çok yakışan değer olan diyalog ve diplomasiyi sürdürme kararlılığımızın bir göstergesidir. Temennim odur ki vereceğimiz mesajlar kalplere dokunsun, daha da önemlisi dünyanın dört bir yanında savaşların kurbanı olan çocuklar için yepyeni bir hayatın umut ışığı olsun" dedi. 7 Ekim öncesinde dünyanın en yüksek okuryazarlık oranlarından birine sahip olan Gazze'de bugün yaklaşık 637 bin çocuğun yüzde 60'ının eğitime erişemediğini dile getiren Erdoğan, "Gelin el ele verelim; medeniyet değerlerinin ve insanlık vicdanının dimdik ayakta olduğunu gösteren bir Filistin'i birlikte inşa edelim" dedi.